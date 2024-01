A San Sebastiano la Polizia Locale di Meda premia due agenti che hanno fermato alcuni spacciatori

Il premio a due agenti che nell’ambito del Progetto Parco Groane hanno inseguito e fermato alcuni spacciatori, ma anche i riconoscimenti a tutti gli operatori che, su base volontaria, hanno deciso di mettersi a disposizione per l’attività di trasporto organi, recentemente avviata. In occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il comando di Meda ha voluto celebrare lo spirito di servizio e la dedizione dei suoi agenti, oltre che quelli di Claudio Delpero, che con passione e voglia di apportare novità sta guidando da tre anni la Municipale di via Isonzo.

Polizia Locale di Meda in festa per San Sebastiano

Puntando molto anche sulla collaborazione con altri Corpi e con le associazioni del territorio, come ha confermato anche la presenza, questa mattina, sabato 20 gennaio 2024, in occasione della cerimonia, dei rappresentanti dell’Arma locale dei Carabinieri (con il vicecomandante Salvatore Basso), della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale, della Polizia Locale di Seveso, della Protezione civile, della sezione locale dell’Anc e del Gruppo Alpini.

Cerimonia in piazza Vittorio Veneto

I mezzi schierati, uomini e donne in uniforme e divisa, l’assessore alla Polizia Locale Fabio Mariani e il consigliere comunale Roberto Mariani in rappresentanza dell’Amministrazione, ma anche alcuni cittadini si sono riuniti in piazza Vittorio Veneto per la benedizione del parroco, monsignor Claudio Carboni, e la cerimonia al monumento ai Caduti. Dopo l’inno d’Italia, suonato da Luca Cimnaghi della banda Santa Cecilia, e l’alzabandiera, due agenti hanno deposto la corona di alloro, quindi è risuonato «Il Silenzio», seguito subito dopo dal «concerto» delle sirene dei mezzi.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

I discorsi in sala civica Radio per San Sebastiano

La manifestazione è quindi proseguita in sala civica Radio, dove il comandante Delpero ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2023, sottolineando che oltre alle attività ordinarie, gli agenti hanno collaborato con i colleghi di Seveso e con la Polizia Provinciale per garantire una maggiore presenza sul territorio, ma sono stati impegnati anche in progetti importanti, come quello legato al Parco Groane e «Natale sicuro».

Il servizio di trasporto organi

Il fiore all’occhiello del comando è però il servizio di trasporto organi in tutto il Nord Italia, svolto sulla base di una collaborazione biennale con Areu, «che sarebbe dovuto partire nel 2024 e invece è stato anticipato al 4 dicembre 2023», ha precisato Delpero, orgoglioso di quella che definisce una vera e propria missione:

«Credo che questa nuova attività contribuisca a cambiare la percezione che si ha della Polizia Locale, solitamente vista come organo repressivo, che dà sanzioni amministrative. Non siamo solo questo, siamo tanto altro».

"La collaborazione aumenta il senso di comunità"

«Grazie a tutti voi, che vi prodigate ogni giorno per i cittadini - è intervenuto l’assessore Mariani - Nel 2023 avete ricevuto 6.700 richieste di intervento di tutti i tipi, per ragioni di sicurezza, ma anche da parte di famiglie che hanno bisogno per altre questioni. I medesi hanno fiducia in voi e anche l’Amministrazione comunale, che cerca in tutti i modi di supportarvi in termini di dotazioni, strumenti, corsi di formazione e anche a livello personale. Un plauso per le sinergie che siete riusciti a instaurare con le Forze dell’ordine e altre associazioni: queste collaborazioni contribuiscono ad aumentare il senso di comunità».

Premiati due agenti che hanno fermato gli spacciatori

Terminati i discorsi, è giunto il momento delle premiazioni. Sono state consegnate due targhe ai giovani agenti Francesco La Mura e Francesco Ruscio, che il 12 ottobre scorso, nell’ambito del Progetto Parco Groane, «evidenziando spiccate capacità professionali e intuito investigativo, hanno svolto un’operazione di polizia giudiziaria, che consentiva il fermo e il deferimento all’autorità giudiziaria di persone responsabili di attività illecite riconducibili a sostanze stupefacenti», si legge nella motivazione.

Riconoscimento anche al comandante

Entrambi sono stati premiati, insieme a tutti gli altri 12 colleghi, anche per la disponibilità, la prontezza d’intervento e la sensibilità dimostrate nel servizio di trasporto organi. Infine, proprio da parte di Ruscio e La Mura, a sorpresa è stata consegnata una targa al comandante Delpero, «un ringraziamento per la fiducia in noi riposta e la nostra più profonda ammirazione per la passione e la dedizione con cui svolge il suo lavoro».