Ad Arcore la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive ad atleti, dirigenti e società

Un momento molto importante per lo sport brianzolo questa mattina, sabato 3 dicembre, in Villa Borromeo ad Arcore.

Si è tenuta infatti la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive 2020/2021 consegnate ad atleti, tecnici, dirigenti e Società che si sono particolarmente distinti, negli anni, per la loro attività agonistica.

L'evento, in collaborazione con il Comune di Arcore, si è svolto alla presenza della delegata Coni di Monza e Brianza, Martina Cambiaghi e del Presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia Marco Riva.

Le associazioni premiate

Per quanto rigurda le associazioni sportive sono state premiate la ASD Vis Nova Giussano che ha ricevuto la stella di bronzo, la ASD Ginnastica Pro Carate che ha ricevuto la Stella d'oro e l'Us Aurora, anch'essa premiata con la Stella d'oro.

I dirigenti premiati

Tra i Dirigenti sono stati premiati:

- Gianluigi Alberti, Dirigente Fitarco, Stella di bronzo al merito sportivo

- Maria Luigia Biella, Dirigente FISR, Stella di bronzo al merito sportivo

- Antonio Molteni, Dirigente Fasi, Stella di bronzo al merito sportivo

- Stefania Angela Maria Nava, Dirigente Fipav, Stella di bronzo al merito sportivo

- Roberto Zatta, Dirigente Fipsas, Stella di bronzo al merito sportivo

- Pietro Mazzo, Dirigente, Stella d'agento, al merito sportivo

- Maurizio Allievi - Dirigente FGI, Palma di bronzo al merito tecnico

- Danilo Massimiliano - Dirigente Fipav, Palma di bronzo al merito tecnico

Tanti gli atleti che hanno ricevuto la medaglia

Per la sezione Pesca Sportiva e ttività subacquee l'atleta Lorenzo Caronno (Campione italiano nuoto pinnato M50 e staffetta 4*200) ha ricevuto la medaglia di bronzo. Stessa medaglia anche per: Luca Milazzo (Campione italiano nuoto pinnato staffetta 4*200), Simone Novati (Campione italiano nuoto pinnato staffetta 4*200) e Shao Denis, Campione italiano nuoto pinnato M1500 e staffetta 4*200.

Medaglia di bronzo anche per il Campione italiano di corsa ad ostacoli (M400) Mario Lambrughi.

Premiato anche Alessio Lorusso

Per la sezione pugilato riconoscimento anche per il Campione italiano di categoria pesi supergallo Alessio Lorusso mentre per iol tiro con l'arco è stata premiata con la medaglia di bronzo la Campionessa italiana e primatista Andrea Nicole Moccia.